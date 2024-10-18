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Судовладелец выплатил долги по зарплате морякам задержанного в Приморье судна Winner

Компания-судовладелец судна Winner, которое ранее было задержано в порту Находка Приморского края за невыплату зарплаты российским морякам, выплатила долги. Об этом ТАСС сообщил председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Судовладелец выплатил зарплату морякам задержанного в Приморье судна Winner
© globallookpress.com

Ранее портовый контроль задержал в порту Находка Приморского края британское судно Winner до погашения долга по зарплате российским морякам и устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

"Судну разрешили отойти на рейд порта Находки и устранять замечания и нарушения, выявленные во время проверки. Заработную плату выплатили полностью. После устранения замечаний судно сможет покинуть порт Находку. Мы не знаем, сколько потребуется времени им, но будем следить за ситуацией", - сказал Суханов.

Теплоход Winner пришел в Находку под флагом Того. Истинный судовладелец и оператор судна, по данным Суханова, компания SVInvestLTD из Лондона. Экипаж состоит из 13 российских моряков.

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