Судовладелец выплатил зарплату морякам задержанного в Приморье судна Winner

Компания-судовладелец судна Winner, которое ранее было задержано в порту Находка Приморского края за невыплату зарплаты российским морякам, выплатила долги. Об этом ТАСС сообщил председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Ранее портовый контроль задержал в порту Находка Приморского края британское судно Winner до погашения долга по зарплате российским морякам и устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

"Судну разрешили отойти на рейд порта Находки и устранять замечания и нарушения, выявленные во время проверки. Заработную плату выплатили полностью. После устранения замечаний судно сможет покинуть порт Находку. Мы не знаем, сколько потребуется времени им, но будем следить за ситуацией", - сказал Суханов.

Теплоход Winner пришел в Находку под флагом Того. Истинный судовладелец и оператор судна, по данным Суханова, компания SVInvestLTD из Лондона. Экипаж состоит из 13 российских моряков.