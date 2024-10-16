Глава группы "Россети" обсудил с дочерними компаниями реализацию закона об СТСО

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России, провел совещание с руководителями дочерних обществ по вопросам реализации закона о Системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). Об этом говорится в сообщении компании.

Соответствующий статус получили распределительные компании группы "Россети" во всех 69 регионах присутствия, отметили в компании.

"Принятие закона об СТСО предполагает беспрецедентные изменения в сетевом комплексе. Единые центры ответственности за надежность электроснабжения "подхватят" объекты бывших ТСО и бесхозяйную инфраструктуру, будут содействовать ликвидации масштабных аварий в прилегающих сетях. Сейчас важно в полном объеме выполнить требования нормативных актов, а также выстроить эффективное взаимодействие с регуляторами всех уровней", - отметил Рюмин, его слова приводятся в сообщении.

Кроме того, участники встречи рассмотрели ход договорной кампании об использовании энергообъектов смежных ТСО, регионального и муниципального электросетевого имущества. Также обсудили оформление прав собственности на бесхозяйную инфраструктуру, корректировки тарифных заявок и расчетов СТСО, порядок оказания услуг по передаче электроэнергии СТСО.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.