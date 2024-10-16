Суд удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании средств с JPMorgan

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorgan Chase и его структур, следует из материалов дела.

Суд также постановил принять обеспечительные меры в размере исковых требований - $74,45 млн.

Ранее ВТБ подал два иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам JPMorgan о взыскании убытков на общую сумму $155,8 млн.

Изначально ВТБ требовал взыскать $439,5 млн, которые были заблокированы JPMorgan из-за санкций.

JPMorgan в свою очередь подал иск в Федеральный суд Манхэттена с требованием к ВТБ прекратить действия по взысканию. Американский банк указал, что ВТБ открыл корреспондентский счет в 2008 году для обработки транзакций. Таким образом, ВТБ согласился с условиями ведения счетов, в том числе с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США, а также с тем, что любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций.