В России резко вырастут штрафы за неуведомление о старте бизнеса

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

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Наказание для должностных лиц, как ожидается, вырастет с 3-5 тысяч рублей до 7-12 тысяч, а для юридических — с 10-20 до 24-48 тысяч рублей.

Планируемый резкий рост санкций за несообщение о старте бизнеса власти объясняли в документе индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции — 145 процентов с 2010 года. Также штрафы предлагается установить за представление недостоверных сведений. За повторное нарушение, согласно проекту, они составят от 15 до 25 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 60 тысяч для юрлиц.

Ранее депутаты проголосовали за значительное повышение судебных пошлин в России, в связи с которым в кабмине также отмечали, что в последний раз на законодательном уровне вопрос полноценно регулировался много лет назад, а именно в 2009-м.