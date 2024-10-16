Росатом интересует возможность участия в высокотехнологичных проектах в Сербии

Возможность участия российских компаний в высокотехнологичных проектах в Сербии обсудили в ходе встречи в среду глава Росатома Алексей Лихачев и заместитель председателя правительства Республики Сербия Александр Вулин.

Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области неэнергетических применений ядерных технологий и привлечения сербских компаний к реализации проектов в третьих странах, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В конце сентября сообщалось, что в ходе встречи Алексея Лихачева и министра, отвечающего за международное экономическое сотрудничество в правительстве Сербии, Ненада Поповича на полях РЭН была акцентирована готовность к взаимодействию в реализации атомных энергетических проектов в случае снятия регуляторных барьеров в действующем законодательстве Сербии.

В марте на форуме "Атомэкспо-2024" министр здравоохранения Сербии Даница Груичич сообщила ТАСС, что строительство совместно с Росатомом Центра по исследованиям мирного атома в Сербии может начаться в 2025 году.

В Сербии действует закон от 1989 года, запрещающий официальным лицам осуществление деятельности, согласование и обсуждение вопросов сооружения в стране объектов атомной энергетики и ядерного топливного цикла. В настоящее время руководство Республики Сербия рассматривает возможность снятия таких ограничений.