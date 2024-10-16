TenChat и «Сделано в России» запустили цифровую платформу

Крупнейшая деловая соцсеть России TenChat и проект «Сделано в России» представили новую цифровую платформу, которая объединит более 3,7 млн предпринимателей и 5 млн посетителей в месяц.

Платформа направлена на продвижение отечественных брендов и компаний, а также на объединение потребителей, производителей и продавцов на маркетплейсах. Более 3 млн 700 тыс. предпринимателей получили возможность стать участниками проекта, сообщает «Российская газета».

Используя цифровые технологии, компании теперь могут получить логотип «Сделано в России» и индивидуальный «Индекс надежности бизнеса» без необходимости предоставления специальных документов. Для этого достаточно пройти проверку по ИНН. Ожидается, что совокупная аудитория платформы достигнет более пяти миллионов уникальных посетителей ежемесячно.

Платформа предлагает юридическим лицам доступ к цифровым сервисам для роста бизнеса, а физические лица смогут заработать, рекомендуя товары и услуги. В HR-направлении проекта пользователи смогут искать работу или заказы, а работодатели – закрывать вакансии. Руководитель проекта Михаил Садченков подчеркнул, что проект создает условия для долгосрочного устойчивого спроса на российские товары и достижений граждан России.

Основатель TenChat Семен Теняев отметил, что проект объединяет известный бренд и цифровую платформу, что способствует развитию сообщества предпринимателей. TenChat на сегодня имеет почти четыре миллиона активных подписчиков и предлагает около двух миллионов вакансий, 8 млн компаний в качестве потенциальных подрядчиков и десятки тысяч тендеров.