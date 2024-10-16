Акционеры ВТБ поддержали создание юрлица для заблокированных активов

Банк ВТБ до конца года планирует единовременно передать специальному юрлицу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов через пресс-службу банка.

16 октября акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили реорганизацию в форме выделения из банка отдельного юридического лица. На него перейдут заблокированные активы и обязательства перед недружественными кредиторами.