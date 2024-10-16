Банк ДОМ.РФ и Банки.ру запустят сервис для оформления банковских продуктов

Банк ДОМ.РФ и Банки.ру подписали меморандум о стратегическом цифровом сотрудничестве на Finopolis 2024 — знаковом российском форуме, посвященном цифровой трансформации финансового сектора. Меморандум направлен на развитие новых технологичных сервисов в сфере недвижимости, а также повышение удобства кредитных продуктов.

В рамках сотрудничества компании объявили о запуске нового сервиса «Ипотека по QR-коду», который будет предоставляться на площадке Банки.ру с применением технологий Банка ДОМ.РФ. Проект реализован с помощью API-интеграции банковской системы и маркетплейса.

Чтобы подать заявку на ипотеку, достаточно просто отсканировать QR-код на сайте Банки.ру. Теперь не нужно собирать большое количество документов в бумажном виде, вся информация будет автоматически загружена с согласия пользователя из его цифрового профиля на «Госуслугах».

Пользователи получат доступ к полному спектру ипотечных программ Банка ДОМ.РФ на покупку строящихся и готовых квартир, а также на ИЖС. Изменить программу можно без пересмотра заявки. Все это — с минимальными усилиями, максимальной прозрачностью и безопасностью.

«Банки.ру, будучи финтех-компанией, активно работает над цифровизацией финансового сектора, и партнерство с Банком ДОМ.РФ — очередной важный шаг в этом направлении. Благодаря нашему совместному сервису клиент получает решение по ипотеке полностью онлайн, а финансовая компания не теряет клиента на разных этапах сделки и предоставляет ему необходимый сервис в режиме одного окна. Уверена, что совместные усилия с Банком ДОМ.РФ помогут улучшить клиентский опыт и сделать процесс получения ипотеки проще и быстрее», — прокомментировала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

Также в рамках соглашения компании договорились совместно работать над развитием технологий на ипотечном рынке, участвовать в отраслевых конференциях и рабочих группах для обсуждения нововведений в этой сфере.