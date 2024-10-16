Банк ДОМ.РФ договорился с Wildberries&Russ о партнерстве

Банк ДОМ.РФ и объединенная компания Wildberries и Russ (Wildberries&Russ) заключили соглашение о партнерстве в области финансовых сервисов для продавцов платформы Wildberries и владельцев пунктов выдачи товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы видим наше взаимодействие в возможности расширения спектра финансовых сервисов для партнеров маркетплейса (Wildberries - прим. ТАСС)", - цитируется директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Соглашение о партнерстве в области взаимного продвижения и внедрения услуг и сервисов подписано в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.

Отмечается, что соглашение стало новым этапом сотрудничества сторон, которое началось в июне. Тогда компания Wildberries подключилась к единой информационной системе жилищного строительства от ДОМ.РФ, что позволяет в режиме реального времени получать информацию об объектах строительства и готовых домах по всей России.