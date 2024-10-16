ДОМ.РФ и Альфа-банк до 2029 года выпустят ипотечные облигации

ДОМ.РФ и Альфа-банк планируют до 2029 года выпустить ипотечные облигации на сумму до 600 млрд рублей.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе форума Finopolis-2024, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и Альфа-банк на форуме Finopolis-2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года стороны намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством института развития в жилищной сфере, общим объемом до 600 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Документ фиксирует намерение компаний принимать меры по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ.РФ, указали в госкомпании.

С 2016 года ДОМ.РФ разместил 72 выпуска ипотечных облигаций на 2,93 трлн рублей. В общей сложности это 1,52 млн кредитов на покупку 76,8 млн кв. м жилья. В выпуске ИЦБ ДОМ.РФ на сегодняшний день поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.