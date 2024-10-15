ФАС ждет отчет от "Татнефти" и "Сургутнефтегаза"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает от "Татнефти" и "Сургутнефтегаза" отчета о предпринятых мерах по удовлетворению спроса на топливо и обеспечению предложения во всех сегментах рынка.

Об этом сообщил ТАСС замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Сейчас мы ждем отчет от компаний о предпринятых мерах по удовлетворению имеющегося спроса и обеспечения надлежащего предложения на моторное топливо во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах", - сказал он.

Королев добавил, что ФАС осуществляет контроль в отношении всех нефтяных компаний и трейдеров.