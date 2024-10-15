Росатом участвует в реализации порядка 10 нацпроектов

Порядка 10 национальных проектов в стране реализуется с участием Росатома.

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Около 10 национальных проектов проходят с нашим участием: все, что связано с экономикой данных, химией, новыми материалами, машиностроением, здоровьем, логистической системой. В общем, активно под руководством правительства в этом направлении работаем", - сказал глава Росатома.

Лихачев отметил, что на стратегической сессии в правительстве глава кабмина РФ Михаил Мишустин поддержал идею - "все пять федеральных проектов погрузить в новый нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии". По словам главы Росатома, все содержание национальной программы РТТН - Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации, все пять федеральных проектов погружены сейчас в национальный проект.

Он добавил, что в настоящее время сформирован федеральный проект "Большой Северный морской путь".

"Имея в виду всю транспортную опорную инфраструктуру по северам нашей страны, решая задачу, в первую очередь, конечно, экспорта наших товаров, во вторую - связанность территорий, включая северный завоз. И, конечно же, задача международного транзита. Эта опорная хорда, северная транспортная инфраструктура может помочь нам реализовать идею разгрузить Восточный полигон. И на этапе в 2030-х годах сопоставимое по объемам количество грузов провозить уже Северным путем, но для этого еще предстоит немало поработать", - сказал Лихачев, добавив, что на сегодня перевозки по Северному морскому пути идут с небольшим опережением прошлогодних рекордов.

Несмотря на все давление, востребованность СМП именно в части перевозки грузов остается очень высокой, подчеркнул глава Росатома.