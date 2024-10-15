ФАС не видит большого интереса к сетевым активам "Русгидро" в ДФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств о продаже сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке.

Конкретных обсуждений пока не ведется, и спрос на активы вряд ли будет большим, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Конкретных обсуждений о продаже активов пока не было, ходатайств в службу не поступало", - сказал он.

При этом Шаскольский подчеркнул, что не видит большого спроса на эти активы.

"Вопрос серьезный. Прежде всего отмечу, что энергетические активы компании находятся не в самом хорошем техническом состоянии, что связано с длительным недофинансированием электросетевого комплекса. Спрос на такие активы в текущем моменте будет невелик, очереди желающих купить его я не вижу", - сказал он.

На Дальний Восток с 1 января 2025 года распространится ценовая зона энергорынка - в ее границах запрещено совмещать деятельность по генерации и передаче электроэнергии.

"Переходя в ценовую зону, речь пойдет о разделении видов деятельности на генерацию и сети. Потребуется выработка отдельных решений, реализация которых может занять несколько лет с учетом необходимости улучшения технических показателей сетевых активов", - сказал глава ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с Минэкономразвития прорабатывают вопрос о разделении "Русгидро", которая владеет сетями на Дальнем Востоке, на генерацию и сети при включении дальневосточных регионов в ценовую зону оптового энергорынка. Это касается не столько конкуренции, сколько конкретно соблюдения требований запрета на совмещение видов деятельности (передачи и купли-продажи электроэнергии).

В сентябре в ходе Восточного экономического форума член правления "Русгидро" Роман Бердников сообщал журналистам, что компания начнет выделение сетевых активов на Дальнем Востоке вместе с запуском энергорынка - с 2025 года. После этого решение о том, что делать с сетевыми активами на балансе компании, будет принимать правительство РФ.