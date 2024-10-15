Росатом подписал меморандум с логистическим оператором Белоруссии

Страновой офис госкорпорации "Росатом" в Белоруссии ООО "Русатом Бел" и Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" подписали Меморандум о партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

"Мы являемся крупнейшим интегратором по тематике логистики. Подписанное соглашение позволит организовать физическое перемещение грузов по Северному морскому пути. Это позволит снизить расходы белорусской стороны и открыть новые рынки. На рынок Юго-восточной Азии Северный морской путь - самый короткий транспортный коридор", - сказал директор ООО "Русатом Бел" Станислав Левицкий, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, партнерство с Белтаможсервисом дает ощутимые преимущества для обеих сторон, способствует качественному улучшению услуг в логистической сфере.

Генеральный директор предприятия "Белтаможсервис" Дмитрий Коваленок отметил, что это очень важное соглашение, "поскольку позволит определить новые логистические решения с стратегическими российскими партнерами и оптимизировать затраты белорусских экспортеров для доставки своих товаров в страны дальней дуги и по территории СНГ". По его словам, Минск считает одним из перспективных направлений взаимодействия перевалку белорусских грузов по Северному морскому пути.

Также подписана дорожная карта сотрудничества между ОАО "Минский тракторный завод" и АО "Росатом сервис" в целях развития сотрудничества в области внедрения робототехнического оборудования.

Документы подписаны в рамках проходящего в Минске Белорусского энергетического и экологического форума, в числе участников которого - более 30 компаний из России. В нем также участвуют компании из Китая и Ирана.