Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

Президент России Владимир Путин передал во временное государственное управление компании холдинга «Главпродукт», которые в основном занимались производством консервов. Соответствующий указ во вторник, 15 октября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, 100 процентов долей фирмы перейдут под контроль Росимущества. При этом собственником всего холдинга через ООО «Промсельхозинвест» числилась оформленная в Соединенных Штатах компания Universal Beverage Company. Президентский указ вступает в силу со дня его подписания, следует из текста документа.

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