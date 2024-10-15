Лихачев оценил зарубежную выручку Росатома

Проекты с дружественными странами обеспечат Росатому 80% зарубежной выручки
Более 80% зарубежной выручки Росатома в 2024 году обеспечат проекты с дружественными странами.
Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"За прошедший год на зарубежных объектах все идет по плану, вы их очень хорошо знаете, знаете новости: в Узбекистане мы заключили первый контракт на малую атомную электростанцию, очень привлекательный, объемный контракт на топливо с индийцами. В Бангладеш все идет по плану, завезли топливо туда, завезли топливо в Турцию. Мы вышли на совершенно новое качество работы на экспорте. <...> Растут объемы, я вам это говорил, и растет очень заметно удельный вес в выручке доли дружественных стран, под 80% будет в этом году", - сказал Лихачев.