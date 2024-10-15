Производство алмазов "Севералмазом" составляет более 3 млн карат

Производство алмазов на дочернем предприятии "Алросы" - обогатительной фабрике "Севералмаза" в 2024 году составляет более 3 млн карат. Об этом говорится в сообщении "Алросы" по итогам посещения предприятия гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым и губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

В рамках рабочего визита Цыбульский и Маринычев обсудили перспективы развития алмазодобычи в Архангельской области и подвели итоги работы предприятия за девять месяцев 2024 года.

По словам операционного директора "Северазмаза" Евгений Шелкунова, объемы добычи в 2024 году составляют около 12 млн куб. м горной массы, а производство алмазов на обогатительной фабрике - более 3 млн карат.

"Общие запасы месторождения Ломоносова насчитывают более 140 млн карат или около 3% общемировых запасов", - отметил он. "Сейчас компания продумывает большой проект по электрификации производства, что должно привести к увеличению рентабельности продукции. В целом у "Севералмаза" хорошие перспективы - это предприятие, которое имеет одно из наиболее обеспеченных сырьем месторождений в России. В общей сложности те трубки, которые есть в активе компании, позволяют добывать алмазы еще десятки лет", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Особое внимание Маринычев и Цыбульский уделили проекту строительства нового комплекса подготовки оборотной воды для горно-обогатительного комбината, который "Севералмаз" реализует совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом. Еще один проект "Севералмаза" позволит уйти от использования жидкого топлива в качестве первичного энергоносителя и перейти на централизованное энергоснабжение. Это позволит сократить себестоимость продукции и повысить экономические показатели.

"Севералмаз" был и остается одним из крупнейших предприятий Архангельской области, и наше сотрудничество с регионом носит по-настоящему системный и всеобъемлющий характер, - рассказал Маринычев. - Мы будем инвестировать средства в геологоразведку, поддержание и развитие наших добывающих мощностей в Архангельской области, повышение эффективности и безопасности производства".

О компании

"Севералмаз" осуществляет добычу алмазной руды и ее обогащение, с 2005 года осваивает месторождение имени М.В. Ломоносова, которое входит в пятерку крупнейших алмазных месторождений России и включает в себя шесть алмазоносных трубок. На сегодняшний день в промышленном освоении находится две из них - трубки "Архангельская" и "им. Карпинского-1".