Генпрокуратура России потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с британо-нидерландской энергетической корпорации Shell свыше 1 млрд евро (около 106 млрд рублей) убытков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы, это следует из иска ведомства к западной компании.

Генпрокуратура подала иск в начале октября. Ответчиками в нем указаны восемь организаций Shell в Нидерландах и Великобритании, а также российская компания «Шелл Нефтегаз Девелопмент». Также представители ведомства просили суд привлечь к делу «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, компанию «Сахалинская энергия», бермудскую организацию Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области в качестве третьих лиц.

15 октября Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению. Предварительные слушания назначены на 11 декабря.

Напомним, что Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта «Сахалин-2», в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа. Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. В сентябре 2022 года Shell уведомила правительство РФ и партнеров об отказе от участия в создании нового оператора проекта.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором «Сахалина-2» стала российская компания «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Доля Shell в 27,5% в результате перешла «Газпрому» — сейчас ему принадлежит 77,5%.