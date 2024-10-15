Производитель лака "Прелесть" построит завод в Узбекистане

Компания "Арнест упаковочные решения" (входит в ГК "Арнест") построит в Узбекистане завод по выпуску алюминиевой банки, общая сумма инвестиций составит порядка $100 млн.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Арнест упаковочные решения" подписало с правительством Узбекистана инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству алюминиевых банок для напитков. Согласно документу, российская компания наладит две современные высокотехнологичные линии по выпуску готовой продукции, а общая сумма инвестиций составит порядка 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Мощность нового предприятия, которое разместится на территории специального промышленного парка "Навоийский комплекс развития промышленности", составит более 1,5 млрд банок в год и обеспечит более 200 рабочих мест. Запуск нового завода планируется через год, следующей осенью.

"Строительство производственно-складского корпуса и необходимых инфраструктурных объектов на прилегающей территории возьмет на себя Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Компания также сообщает, что около 30% объема продукции нового завода планируется отправлять на экспорт.

"Для компании "Арнест упаковочные решения" предприятие станет первым за пределами России и шестым в общем количестве заводов", - отмечается в сообщении компании.

Как отметил генеральный директор "Арнест упаковочные решения" Александр Исаев, чьи слова приводятся в сообщении, локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка.

О компании

ГК "Арнест" объединяет несколько направлений бизнеса, основными из которых являются производство косметической продукции, в том числе лак для волос "Прелесть", алюминиевой упаковки для напитков, напитков. Продукция производится на трех заводах, расположенных в Ставропольском крае, Тульской и Московской областях.

В августе 2023 года ГК "Арнест" завершила сделку по приобретению бизнеса голландского пивоваренного концерна Heineken в России, а в октябре 2024 года - по приобретению бизнеса Unilever в России и Белоруссии. Предметом сделки с Unilever стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.