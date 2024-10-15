Бакальчук заявил об «ударе» по продавцам и покупателям Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что после объединения с группой Russ компания Wildberries оплатила «миллиардные долги» Russ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бакальчука, в тот же день, когда основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о завершении реструктуризации объединенной компании, «как по волшебству» были оплачены все долги Russ перед банком ВТБ и налоговой.

«Оплатил кто? Правильно, селлеры и подрядчики. Вместо того, чтобы доходы Wildberries пускать на развитие компании, новые разработки, поддержку селлеров и строительство складов, Татьяна отдает их Мирзоянам [Роберт Мирзоян - гендиректор группы Russ - прим.ред]», - написал Бакальчук.

По словам бизнесмена, он «практически уверен», что Ким «выводят на публику только тогда, когда нужно подписать очередные бумаги». Бакальчук назвал ситуацию «прямым ударом по каждому, кто связан с Wildberries», включая продавцов и покупателей.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». РВБ была создана в начале июля. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries.

Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Ким заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ была согласована с супругом.

Принадлежащая Бакальчуку компания предъявила к нему миллиардный иск

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Пострадали семеро человек, включая двух полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким. 1 октября она сообщила о завершении реструктуризации новой объединенной компании.