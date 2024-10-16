Глава ФАС назвал причину многомиллиардного штрафа для МТС

Российский сотовой оператор МТС был оштрафован на 3 млрд рублей, поскольку у компании не было причин повышения тарифов для абонентов в условиях достаточно высокой прибыли, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, которые передает ТАСС, все расходы оператора покрываются выручкой и с прежними расценками.

"У оператора связи достаточно высокая прибыль, и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей", — сказал он.

Дело в отношении МТС по требованию Федеральной антимонопольной службы было открыто в мае, оператора заподозрили в получении незаконной прибыли в размере 3 млрд рублей. По данным ведомства, эти средства были получены после повышения тарифов на 8%, что затронуло более 30 млн абонентов. В итоге компанию обязали направить данную сумму в бюджет России, а также скорректировать стоимость тарифов. В ФАС также выразили уверенность, что данный прецедент станет важным стимулом для недопущения аналогичных ситуаций с другими операторами связи.

Ранее в МТС сообщили о возможности оспорить решение о штрафе ФАС на 3 млрд рублей. В компании заявили, что требования ведомства о передаче средств в пользу государства изучаются, им будет дана всестороння оценка.