Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов в разговоре с Рамблером прокомментировал новые предложения Минтруда, нацеленные на изменение системы привлечения мигрантов к работе в России.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил о необходимости изменить действующую систему привлечения работающих мигрантов. Речь, в частности, идет о необходимости реформирования патента на работу. Также предлагается обязать мигрантов возвращать компаниям затраченные средства в случае внезапного ухода с работы. Министр напомнил, что сегодня работодатели тратят средства на обучение и медобследование мигрантов без гарантии того, что работник после этого не уйдет на другую работу, в частности, в сферу услуг.

Создание системы организованного набора трудовых мигрантов – это колоссальный труд. У нас в стране работает порядка 5 млн мигрантов. То есть при создании подобной системы понадобится загрузить информацию о них в какую-то информационную базу, в их «странах входа» нужно будет провести все необходимые процедуры, а затем проверять, чтобы все эти процедуры были честными, а не купленными. Кроме того, нужно будет создать специальную систему для российских бизнесменов, которые будут подавать заявки. Если бы создание всего этого доверили какой-то крупной российской технологической компании, то я бы поверил в успех инициативы. Но понятно, что этого не произойдет, поскольку все необходимые в данном случае документы выдают аккредитованные сотрудники полиции, и как все это «поженить» - неясно. Вадим Коженов Глава Центра помощи мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты при оформлении в России уже несут значительные финансовые траты, добавил специалист.

«Когда иностранец приезжает на работу в Россию, то он сначала за счет своих средств оплачивает медицину, оплачивает экзамен [для трудовых мигрантов], оплачивает услуги паспортно-визового сервиса, оплачивает перевода паспорта, и только после этого получает патент, с которым он может устроиться на работу», - отметил Коженов.

Эксперт подчеркнул, что российские компании, которые привлекают к работе мигрантов, зачастую заинтересованы в том, чтобы они имели возможность оперативно приступить к исполнению своих обязанностей. При этом оформление мигрантами необходимых бумаг в случае реализации инициативы будет занимать продолжительное время.

«К примеру, если строительная компания говорит о необходимости нанять на работу сто бетонщиков, то эти рабочие нужны ей сейчас или хотя бы через неделю. Они не будут ей нужны через полгода», - сказал он.

Коженов выразил мнение, что в случае изменения системы привлечения трудовых мигрантов в России большинство из них начнет отказываться от работы в стране.

Ранее в российских компаниях пожаловались на нехватку трудовых мигрантов.