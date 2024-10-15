Глава "Россетей" рассказал о влиянии регуляторных изменений на работу комплекса

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин рассказал на Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России, о работе электросетевого комплекса на фоне изменений законодательства и развития системы регулирования отрасли. Об этом говорится в сообщении компании.

Рюмин выступил на пленарном заседании конференции. В обсуждении также приняли участие глава ФАС Максим Шаскольский, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, представители органов власти и организаций.

Глава компании отметил важность состоявшегося переноса принятия тарифно-балансовых решений на более ранний срок. "Россети" подчеркивают, что это значительно оптимизирует процесс регулирования и экономического планирования. Позитивным изменением также стало принятие постановления правительства РФ о регуляторных соглашениях, которые направлены на обеспечение баланса интересов регионов и сетевых организаций, решение проблем с надежностью и опережающее развитие инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Ключевым событием года Рюмин назвал введение института системообразующих сетевых организаций (СТСО). По его словам, группа "Россети" получила статус СТСО во всех 69 регионах, где компания представлена в распределительном комплексе.

"Для нас это прежде всего означает рост обязательств. Принципиально важно настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения. Для полноценной реализации нового функционала нужны значительные изменения как в договорной кампании между организациями, так и в регуляторных расчетах", - сказал он.

Кроме того, участники конференции обсудили снижение дефицита инвестиционных ресурсов на реновацию и развитие инфраструктуры, сокращение разрыва между льготными ставками и экономически обоснованными затратами при подключении к сетям, поиск дополнительных источников инвестиций в технологическую независимость и кибербезопасность.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.