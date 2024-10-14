TSMC готова к созданию дополнительных полупроводниковых фабрик в Европе

Крупнейший в мире чипмейкер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) планирует увеличить количество заводов в Европе, исходя из растущего рынка чипов искусственного интеллекта (ИИ). Это расширение является частью глобальной стратегии компании по увеличению присутствия на мировом рынке. Об этом со ссылкой на слова министра Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Чен-Вэня сообщает агентство Bloomberg.

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По словам Чен-Вэня, TSMC уже начал строительство первой фабрики в Дрездене и планирует строительство нескольких дополнительных фабрик в будущем для различных секторов рынка.

TSMC инвестирует десятки миллиардов долларов в создание новых производств в США, Японии и Германии, частично для снижения геополитических рисков, связанных с Китаем.

Чен-Вэня подчеркнул, что рынок искусственного интеллекта, включая чипы для американских компаний Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., станет ключевым сегментом для TSMC.

TSMC также рассматривает возможность привлечения инвестиций от своих поставщиков в близлежащие страны и города. В частности, Чешская Республика может стать одним из основных бенефициаров, поскольку Прага и Тайбэй углубляют свои отношения.

Правительство Тайваня рассматривает возможность оказания поддержки поставщикам TSMC в инвестировании в чешское предприятие, расположенное недалеко от Дрездена. Также планируется содействие в совместных программах по исследованиям и разработкам ученых Тайваня и Чехии в сфере полупроводников.