ВТБ запустил в Крыму доставку банковских продуктов для розничных клиентов

Жители Симферополя и Севастополя получили возможность оформить доставку банковских продуктов ВТБ, в ближайшее время выездной сервис также запустят в Алуште и Керчи, до конца 2024 года - во всех крупных городах Крыма. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму. На первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и Симферополя. В ближайшее время доставка будет запущена также в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова", - говорится в распространенном сообщении.

Жители Крыма могут воспользоваться доставкой банковских продуктов в будни и выходные дни, когда часть офисов работает по сокращенному графику или закрыта. Доставку практически любого финансового продукта банка, в том числе карт, обеспечивают 50 специалистов ВТБ, в четвертом квартале штат увеличат в три раза. Координируют процесс доставки логистические хабы, заработавшие в Севастополе и Симферополе. В общей сложности в России уже открыли 26 таких центров, в перспективе 2026 года их число увеличат до 200.

"Мы уже видим стабильный спрос на дистанционное предоставление качественных банковских услуг. Каждый из мобильных менеджеров обслуживает до 12 клиентов в сутки. Чаще всего жители полуострова заказывают доставку дебетовых карт, платежных стикеров и оформление кредитных продуктов. Высокий интерес наблюдается также к открытию накопительных счетов и подключению к программе лояльности", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя департамента розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василия Палаткина.

Как отметили в банке, услуги доставки ВТБ доступны более 100 млн жителям России, к началу 2025 года этот показатель вырастет еще на 20% - до 119 млн.