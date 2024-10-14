Компания «ВБ девелопмент» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку на сумму 37,09 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные картотеки суда и собственные осведомленные источники пишет газета «Ведомости».

По информации источников издания, иск предъявлен Бакальчуку лично «в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», из-за неисполнения им обязательств перед Wildberries по строительству логистических объектов компании.

«Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ девелопмента» по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», – пояснил собеседник газеты, знакомый с ситуацией.

При этом занимающаяся строительством складов для Wildberries компания «ВБ девелопмент» принадлежит ответчику – Бакальчуку, отмечается в статье.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук сообщил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, а она просто разводится с мужем, позднее она сменила фамилию на девичью – Ким.

Бакальчук обратился к жене с «очень важным письмом»

В начале октября Бакальчук подал в суд иск к своей жене, WB и ООО «РВБ» на 350 млрд рублей, добиваясь возвращения контроля над ключевыми активами маркетплейса, которые «были отчуждены без его согласия». В свою очередь Татьяна Ким обвинила мужа в том, что его команда обворовала компанию на 37 млрд рублей.