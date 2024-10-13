Отрасль АПК в России вошла в топ-10 с наибольшим дефицитом кадров

Сельское хозяйство в России вошло в топ-10 профессиональных областей с наиболее высоким дефицитом кадров за сентябрь, более всего в АПК не хватает агрономов и ветврачей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России во второе воскресенье октября. Специально к празднику аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты-аграрии являются самыми востребованными и дефицитными, и какие зарплаты им предлагали в этом году.

"Сельское хозяйство в России вошло в топ-10 профобластей с наиболее высоким дефицитом кадров за сентябрь с hh.индексом 3,2 резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции от 4 до 8, который говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей", - следует из результатов исследований.

Кадровый голод в отрасли наблюдался не менее чем в 55 регионах страны, в топ-7 попали Еврейская АО (всего 0,6 резюме на вакансию), Чукотский АО (0,7), Хабаровский край (1,3), Красноярский край (1,7), Амурская и Тамбовская области (по 1,7), Приморский край (1,8). Отмечается, что спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Так, с января по сентябрь 2024 года, предприятия и компании АПК опубликовали на hh.ru более 238 тыс. вакансий (на 22 тыс. меньше было за аналогичный период прошлого года, а в 2022 году меньше на 53 тыс.).

Между тем вырос и уровень медианой зарплаты для соискателей-аграриев и в 2024 году превышает 101 тыс. рублей в целом по стране, годом ранее он достигал лишь 84,9 тыс. рублей. Рост зарплат объясняется как нехваткой специалистов и стремлением привлечь их конкурентной зарплатой, так и тем, что для АПК характерны высокая доля сезонной работы и высокие доходы в период выращивания и сборки урожая.

В топ-10 самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве в сентябре вошли менеджер по продажам/по работе с клиентами, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер/инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветеринарный врач, слесарь/сантехник, машинист, технолог. "Одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов являются агрономы и ветврачи, hh.индекс по ним в целом по стране сейчас равен 2,9 и 3,0 резюме на вакансию соответственно. Зарплата агронома в среднем по России в этом году - 77,2 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. У ветврачей медианная зарплата сейчас составляет 63,8 тыс. рублей и это на 13% больше, чем годом ранее", - отмечено в исследовании.