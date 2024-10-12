Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук язвительно ответил на последнее заявление своей экс-супруги Татьяны Ким (при замужестве Бакальчук), в котором она обвинила его и его команду в краже у маркетплейса 37 миллионов рублей. Он отметил, что уже запутался в обвинениях Ким и не может понять, сколько «украл».

«Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?», — написал Бакальчук в своем telegram-канале.

К своему посту он добавил опрос, на который могут ответить его подписчики.

Татьяна Ким обвинила бывшего мужа в краже 37 млрд рублей

Ранее Ким заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. После этого Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей против экс-супруги, маркетплейса и РВБ. Мужчина считает, что компания превращена в инструмент для манипуляций».

Ким же заявила, что действия экс-супруга Владислав Бакальчук вызвали забастовки по поводу объединения маркетплейса и Russ, что поставило бизнес под угрозу. По словам Ким, команда бывшего супруга «обворовала» Wildberries на 37 млрд рублей.