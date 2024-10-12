Татьяна Ким заявила, что Wildberries обворовали на 37 млрд рублей
Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что команда ее бывшего мужа Владислава Бакальчука обворовала компанию на 37 млрд рублей. Об этом бизнесвумен заявила в субботу, опубликовав видеообращение в Telegram-канале.
«Именно Владислав своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок. А его хваленая команда, про которую он так много рассказывал, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей», — сказала Ким.
По ее словам, из-за Бакальчука были заморожены все стройки, что поставило под угрозу бизнес Wildberries и контрагентов.
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Ким добавила, что ее «не надо ни от кого спасать», ее «никто не обманул, и никто не одурманил».
«Решение объединиться с компанией Russ — это было правильное бизнесовое решение. Все стратегические важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама», — сказала Ким.
Она призвала решать все вопросы в рамках российского законодательства, и «не устраивать разборки в стиле 90-х».