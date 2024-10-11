Сбер отменил комиссию застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

ВТБ и Сбер с 11 октября отменили комиссию для застройщиков-партнеров банков при выдаче рыночной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

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Это произошло на фоне решения Центробанка РФ, который сообщил, что до 31 марта 2025 года не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита по ипотеке.

«Сбер возобновляет проведение сделок на «Домклик» на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки», — сказано в заявлении Сбера.

Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке 10 октября. В ЦБ уточнили, что речь идет об ипотечных потребительских кредитах на покупку жилья или земельного участка.

Такое решение, как указывает ЦБ, позволит банкам учесть в ипотечных ставках последние изменения ситуации, в том числе и связанные с решением по ключевой ставке.

В четверг, 10 октября, аналитики предсказали резкое сокращение выдачи ипотеки по итогам года. По их мнению, целевая аудитория льготной ипотеки в ближайшем будущем станет еще более узкой — кредиты будут оформлять преимущественно с точки зрения действительной потребности, при этом доля заемщиков с инвестиционными целями будет сокращаться.