Российский бизнес спас крупную финскую госкомпанию от убытков в миллионы евро

Финская государственная финансовая организация Finnvera избежала потерь от кредитов в сотни миллионов евро благодаря гарантиям, предоставленным российскому бизнесу. Об этом сообщил Yle, ссылаясь на заявление руководителя направления Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта.

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В 2022 году специалисты компании предсказывали возможные убытки в размере как минимум 250 миллионов евро, однако российские компании «в оперативном режиме» начали гасить значительную часть своих долгов.

К началу конфликта на Украине финским кредиторам было выдано около 700 миллионов евро в виде кредитов для российских компаний, а с учетом кредитных обязательств общая сумма достигала почти одного миллиарда евро.

Западные санкции заблокировали платежные каналы, но к концу 2022 года российские компании начали активно выполнять свои долговые обязательства.

— К концу 2022 года сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн евро. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками, — цитирует слова Хаарасилта издание.

В прошлом году гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов.