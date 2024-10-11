Российские бизнесмены погасили миллиардный долг перед Финляндией

Российские компании погасили задолженность по кредитам на сотни миллионов евро перед государственным специальным финансовым учреждением Финляндии — Finnvera. Об этом сообщает издание Yle.

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Подробности рассказал гендиректор организации Finnvera Паули Хейккиля. Компания занималась кредитованием крупных российских проектов, связанных с судостроительной и лесной отраслью.

«Обязательства были довольно значительными: около 1 млрд на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн», — сообщил он.

Он также добавил, что погашение долга прошло успешно.

Незадолго до этого сообщалось, что финские власти подготавливают корректировки в законодательство, с помощью которых можно будет упростить процедуру конфискации жилья у граждан РФ, которые не в состоянии оплатить коммунальные платежи.

Согласно информации телеканала Yle, в Юго-Восточной и Восточной Финляндии порядка 1 тыс. жилищных кооперативов столкнулись с трудностями из-за долгов российских акционеров.