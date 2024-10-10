Apple вновь признали самым дорогим брендом в мире

Бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости. Об этом говорится в рейтинге Interbrand Corp.

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В этом году стоимость бренда уменьшилась на 3% и составила 488,9 миллиарда долларов. При этом лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих брендов Apple заняла 12-й раз подряд.

На второе место встала компания Microsoft, стоимость которой увеличилась на 11%, до 352,5 миллиарда долларов. Третью позицию занял онлайн-ритейлер Amazon с ростом на 8%, до 298,1 миллиарда долларов, четвертую – Google (291,3 миллиарда, рост на 12%), пятую – Samsung (100,8 миллиарда, рост на 10%). На шестое место встал японский бренд Toyota (72,8 миллиарда долларов, рост на 13%).

Coca-Сola и Mercedez-Benz заняли седьмую и восьмую позиции соответственно. Бренд McDonalds оказался на девятом месте, а BMW остался на десятом, как и в прошлом году.

Между тем, по данным СМИ, корпорация Apple планирует перестать ежегодно выпускать новые серии своих продуктов. Уже сейчас корпорация выпускает новые версии iPad, Apple Watch и MacBook нерегулярно. При этом iPhone будет продолжать выпускаться ежегодно.