В мире создается новый регион потребления газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого передает ТАСС.

«Необходимо отметить, что мы видим и являемся свидетелями и участниками совершенно уникального явления — формирования нового устойчивого газового региона», — сказал он, подчеркнув, что этот регион очерчен Центральной, Южной Азией, Кавказом и Дальним Востоком.

До этого Миллер заявил, что газовый рынок в Европе находится в плохом состоянии из-за отсутствия российского газа. По его слова, Европа осуществляет целенаправленное разрушение своего спроса на газ. Промышленное производство в Европе упало до минимума за 10 лет без российского газа. Как отметил глава российской компании, высокие цены на газ не позволяют Европе контролировать свои издержки. Кроме того, Миллер заявил, что половина немецких предприятий рассматривает перевод мощностей в другие страны из-за высоких цен на газ.