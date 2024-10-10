"Газпром" и Венгрия подписали меморандум по увеличению поставок газа

"Газпром" и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании о возможности роста поставок газа из России в Венгрию, сообщила российская компания по итогам встречи ее главы Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

"Стороны обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - говорится в сообщении по итогам встречи в рамках Петербургского международного газового форума.