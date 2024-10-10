Российские маркетплейсы кратно увеличили объемы продаж в Казахстане

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon в текущем году серьезно увеличили объемы своих продаж в Казахстане. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте аналитического портала о бизнесе и финансах finprom.kz.

"Количество заказов казахстанцев на площадке Wildberries в январе-августе 2024-го выросло в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимостный объем продаж увеличился заметнее - в 2,1 раза. Рост в 2023 году был еще больше - почти в 4 раза. Маркетплейс Ozon, в свою очередь, нарастил физические объемы продаж за первое полугодие 2024-го в 12 раз, за прошлый год - в 16 раз", - отметили авторы публикации.

По сведениям портала, в январе-августе 2024 года жители Казахстана чаще заказывали товары с этих онлайн-площадок и тратили на это больше денег.

Аналитики finprom.kz полагают, что российские площадки смогли увеличить свое присутствие в Казахстане в первую очередь благодаря развитию логистики. Так, в частности, компания Wildberries уже открыла три крупных логистических центра в больших городах Казахстана, в настоящее время строятся еще два - в Астане и Алматы.