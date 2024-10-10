«Рерил ИИ» стал участником акселератора Synergy Ventures

«Рерил ИИ», компания-разработчик ИИ-ассистентов для бизнеса, стал участником Synergy Ventures. Проекты, вошедшие в акселератор со своими идеями, получают многостороннюю поддержку, в том числе доступ к каналам продаж, получение финансирования и помощь в привлечении инвестиций.

© РБК. Компании

«Мы благодарны Synergy Ventures за возможность быть частью инициативы. Сотрудничество будет максимально продуктивным и сыграет важную роль в дальнейшем становлении «Рерил ИИ». К слову, в этом году мы разработали интерактивного цифрового эксперта по вопросам ЦФА: он уже запущен и функционирует. Подобные решения способны на более чем 200% увеличить онлайн-конверсию. Уверена, что за такими технологиями — уже ближайшее будущее, и в перспективе нескольких лет они переформатируют работу множества секторов экономики», — отмечает Ирина Ларцева, гендиректор «Рерил ИИ».

За место в акселераторе боролись 120 стартапов, однако пройти отбор удалось лишь восьми из них. Для получения места в итоговом списке было необходимо продемонстрировать минимально работоспособную версию продукта (MVP), доказать наличие сформированной команды, подтвердить наличие зарегистрированного в России юрлица, а также представить факты первых продаж, свидетельствующие о заинтересованности рынка в представленных решениях.

Цифровой эксперт по ЦФА стал первым ИИ-ассистентом, в реальном времени работающим на площадке Telegram с опорой на данные из единой базы знаний.