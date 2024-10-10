«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает продажу субсидированных билетов по маршруту Красноярск – Омск, а также на прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Нальчик и Горно-Алтайск. Совершить перелет по государственной программе субсидированных перевозок можно с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия».

В зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять перелеты между Красноярском и Омском трижды в неделю.

Вылет из Красноярска будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям, из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам.

Расписание разработано с учетом транзитного потенциала красноярского хаба группы «Аэрофлот», объединяющего пункты Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, а также ближнего и дальнего зарубежья, уточнили в авиакомпании.

Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие. Стоимость перевозки снижена за счет субсидии.

Рейсы из аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга к горнолыжным курортам Приэльбрусья и Алтая также стартуют в ноябре.

Вылететь из Северной столицы в Горно-Алтайск можно будет по пятницам и воскресеньям.

Рейсы в Нальчик запланированы по пятницам, воскресеньям и вторникам.

В «Аэрофлоте» отметили, что удобное расписание позволит любителям горнолыжного спорта активно провести выходные и к началу рабочей недели вернуться домой.