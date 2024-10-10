Венгрия рассказала об итогах сотрудничества с РФ и "Газпромом"

Венгрия абсолютно удовлетворена сотрудничеством с Россией в области поставок природного газа, более выгодной альтернативы на настоящий момент нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

"Мы абсолютно удовлетворены поставками и продолжающимся сотрудничеством между Россией и Венгрией, "Газпромом" и Венгрией. Контракты имеются, поставки осуществляются вовремя, а когда нам нужны дополнительные запасы, мы можем договориться об дополнительных поставках газа, - сказал он. - Есть более выгодная альтернатива? Я должен сказать, что нет".