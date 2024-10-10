Назван покупатель бизнеса Unilever в России

Британская компания Unilever продала свои активы в России и Белоруссии группе компаний «Арнест» предпринимателя Алексея Сагала. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сделка включает в себя весь бизнес в себя весь бизнес Unilever, в том числе четыре фабрики в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Отмечается, что компания больше не представлена на российском рынке. Выбор «Арнеста» не случаен: организация более 17 лет выпускала для заграничной компании ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт

Портфель Unilever в России располагает 46 брендами. В их числе бытовая химия (Cif, Domestos, Glorix), мороженое («Магнат», «Экзо»), пищевая продукция (Knorr и UFS) и личной гигиены (Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг». Компания ограничила работу своего бизнеса в России после начала спецоперации, однако планировала оставаться в стране. В 2023 году гендиректор холдинга Хайн Шумахер объявлял, что компания пытается продать свои российские активы, но пока не нашлось «жизнеспособного решения».

АО «Арнест» было зарегистрировано в Невинномысске в 1992 году. Основным видом деятельности является производство парфюмерных и косметических товаров.