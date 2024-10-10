Московский предприниматель подал заявку на регистрацию бренда «Квадробер»

Столичный предприниматель подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Квадробер». Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг №29, 30 и 31, что позволяет под этим брендом производить и продавать различные корма для домашних животных, включая галеты для собак, а также жмых для скота, живых животных для корма. Также можно будет производить и продавать продукты питания для людей, в том числе сало, анчоусы, картофельные оладьи, бульоны, супы, ветчину, пельмени, попкорн, различные батончики и сладости.

По информации Роспатента, заявку подал индивидуальный предприниматель Алексей Евгеньевич Степанов.

Квадроберы – люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных в качестве хобби или спорта.