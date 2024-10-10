Российские компании стали чаще переманивать друг у друга сотрудников

Российские компании стали активнее переманивать друг у друга сотрудников. Сегодня к прямому хантингу прибегают 67% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Talantix. Газета.Ru

Чтобы справиться с нехваткой рабочих рук, российский бизнес стал активнее прибегать к прямому хантингу кандидатов. Переманивать работников у конкурентов стали 67 процентов компаний. В первую очередь бизнес перевербовывает друг у друга рабочих (26 процентов), менеджеров по продажам (24 процента) и специалистов производственной сферы (20 процентов). Также среди самых популярных специальностей, по которым ведется хантинг, руководители и топ-менеджеры (13 процентов), сотрудники торговли (12 процентов) и ИТ-специалисты (11 процентов). Lenta.ru

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на фоне кадрового голода в стране призвал активно внедрять новые технологии и заменять сотрудников роботами. ТАСС