Путин рассказал об открытии в России «промышленных гигантов»

За последние несколько лет в России активно развивается производство и даже образуются «промышленные гиганты». Об этом в среду, 9 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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По словам российского лидера, по всей стране продолжают открываться новые фабрики и заводы, а в качестве примера он привел металлургический комбинат «Удокан» в Забайкальском крае и еще ряд других промышленных площадок. Путин также отметил, что темпы роста в этой отрасли только продолжают набирать обороты.

— Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением, — передает слова президента России ТАСС.

4 сентября президент России в рамках Восточного экономического форума по видеосвязи присоединился к торжественному открытию новых предприятий на Дальнем Востоке.

Летом Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Нижегородской и Челябинской областях, а также в ДНР. Мероприятие было приурочено ко Дню металлурга, который будет отмечаться 21 июля. По словам российского лидера, на данный момент в отрасли работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.