Поставки ПК в мире пошли на спад

Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2024 года сократились на 2,4% в годовом исчислении. Об этом сообщается в отчете аналитической компании International Data Corporation (IDC).

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По данным компании, за отчетный период на глобальный рынок было поставлено 68,8 млн устройств. Это немного меньше, чем за предыдущий квартал, когда наблюдался рост продаж, связанный с восстановлением экономики и обновлением оборудования в компаниях.

Лидером рынка ПК остается китайская корпорация Lenovo с долей 24%. На втором и третьем местах расположились американские компании HP и Dell с долями 19,7% и 14,3% соответственно. За ними следуют Asus, Apple и Acer.

Наибольший рост поставок за год — 4,4% — продемонстрировала компания Acer. Самое значительное падение показала Apple, чьи поставки сократились на 24,2%.

Эксперты IDC прогнозируют восстановление рынка ПК благодаря развитию сервисов искусственного интеллекта. По мнению специалиста IDC Линн Хуанг, переход потребителей на компьютеры с поддержкой ИИ должен завершиться к концу текущего десятилетия.

До этого стало известно, что чаще всего покупают россияне онлайн.