Начало торгов акциями головной структуры X5 на Мосбирже планируется 9 января

Московская биржа определила 9 января 2025 года в качестве даты начала торгов акциями ПАО "Корпоративный центр Икс 5" - головной структуры ретейлера X5 Group в России, говорится в сообщении биржи.

Согласно сообщению, было принято решение "определить 9 января 2025 года как дату начала торгов в процессе обращения" обыкновенных акций этого публичного акционерного общества.