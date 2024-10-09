Начало торгов акциями головной структуры X5 на Мосбирже планируется 9 января
Московская биржа определила 9 января 2025 года в качестве даты начала торгов акциями ПАО "Корпоративный центр Икс 5" - головной структуры ретейлера X5 Group в России, говорится в сообщении биржи.
Согласно сообщению, было принято решение "определить 9 января 2025 года как дату начала торгов в процессе обращения" обыкновенных акций этого публичного акционерного общества.
"Информация о присвоенном торговом коде будет опубликована дополнительно", - добавила биржа.