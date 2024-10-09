ЦБ нашел способ пресечь уловки дилеров с автокредитами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе анонсировала появление стандарта автокредитования, который будет нацелен на искоренение практик автосалонов по навязыванию клиентам дополнительных услуг вместе с автокредитами.

«Автокредитование у нас растет, но мы видим и рост жалоб. Там идет рост навязывания услуг, иногда автомобили просто не продаются не в кредит, или если не в кредит, то становятся дороже. При этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, которые нельзя вернуть», — сказала глава ЦБ.

ЦБ намерен распространить на автокредитование опыт, который с 1 января будет применяться в ипотеке, — стандарт кредитования, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В этом сегменте тоже появится стандарт кредитования, где будут обозначены схемы, которые банки и продавцы должны будут избегать при продаже автомобилей в кредит. По ее мнению, регулятор запретит автосалонам, работающим в партнерстве с банками, навязывать покупателям дополнительное оборудование, подписки, помощь на дорогах и другие услуги в качестве обязательного условия оформления автокредита.

«С помощью стандарта автокредитования ЦБ намерен пресечь навязывание тех допуслуг, от которых покупатель пока не может отказаться по закону», — подчеркнула Солдатенкова.

Сроки разработки стандарта ЦБ не обозначил, но глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила надежду, что договориться о параметрах документа по автострахованию банковскому сообществу удастся быстрее, чем по ипотеке.

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