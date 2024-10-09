В Wildberries объяснили регистрацию доменного имени Wibes

Переименование маркетплейса Wildberries не планируется, а регистрация новых доменных имен объединенной компании связана с планами по использованию их для одного из разрабатываемых продуктов. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Ранее стало известно, что объединенная компания Wildberries и Russ зарегистрировала доменное имя Wibes у одного из крупнейших российских регистраторов доменов для бизнеса Ru-center.

«Регистрация доменов не связана с ребрендингом. Доменные имена могут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов», - уточнили в пресс-службе.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук сообщил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, а она просто разводится с мужем, позднее она сменила фамилию на девичью – Ким.

При этом бизнесмен Владислав Бакальчук сообщил о подаче иска к своей жене и компании ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU.