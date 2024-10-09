Wildberries начал продавать строительную и дорожную технику

Маркетплейс Wildberries запустил в 39 регионах России продажу строительной и дорожной техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ пишет ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках развития категории «Транспортные средства» покупатели маркетплейса смогут приобрести «некоторые модели строительной техники» в 39 регионах страны, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

При этом зоны доставки спецтехники, как и ассортимент такого оборудования, планируется расширить.

«Такая услуга будет удобна для специалистов-физических лиц, потому что технику им доставят туда, куда им нужно - в том числе и на строительную площадку, если она входит в зону доставки», - пояснили в пресс-службе.

Ранее российская торговая площадка Ozon запустила продажу автомобилей онлайн. При покупке машина полностью оплачивается онлайн, продавцом выступает «Деливери кар», а договор купли-продажи подписывается при доставке. При этом выдавать кредиты на покупку машин через свой банк Ozon не планирует, а все гарантийные обязательства лежат на дилере.