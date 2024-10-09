В ФАС рассказали о последствиях сдерживания цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц, которое обычно составляет 5% от общего объема поставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

По данным издания, ограничение коснется двух социально значимых категорий продукции — С1 и С2. Соответствующее правило может вступить в силу с 1 марта 2025 года. В ФАС ожидают, что мера поможет изготовителям яиц модернизировать и расширять свое производство — они смогут поставлять на рынок большие объемы продукции, что снизит ее стоимость. При этом сами участники рынка считают, что мера, скорее всего, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей.

Антимонопольная служба также провела расчеты дополнительных издержек, с которыми столкнутся торговые сети после введения меры. По ее прогнозу, в период с 2024 по 2030 год ретейлеры недополучат 92,6 млрд рублей прибыли непосредственно от запрета на вознаграждение, а еще 5,7 млрд рублей уйдет на перезаключение договоров поставки с производителями яиц. В итоге отрасль потеряет 98,3 млрд рублей.

О мере новой мере по сдерживанию цен на яйца в России стало известно в конце сентября. Проект постановления подготовила ФАС. По мнению разработчиков проекта, которых поддержали также в Минэкономразвития, включение яиц в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров продолжит тренд на снижение стоимости яиц, которые за прошедшие девять месяцев 2024 года подешевели на 19,7%.

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