В России нашли способ сдержать рост цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России собирается скорректировать регулирование долгосрочных тарифов (от трех и более лет) в аэропортах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

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Ведомство предлагает убрать из расчета долгосрочных тарифов аэропорта его затраты и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, отмечает издание.

Цены на авиабилеты в ДФО резко выросли

По мнению ФАС России, это будет действовать, когда инвестор — уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту — решит возвести терминал с увеличенной пропускной способностью либо он будет более дорогим, чем изначально запланированный.

При возникновении такой ситуации ведомство предлагает рассчитывать нормативную прибыль и затраты инвестора, которые нужно заложить в долгосрочный тариф, исходя из стоимости подобного аэропортового проекта, который уже был одобрен правкомиссией (с поправкой на инфляцию).

До этого руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева отмечала, что цены на авиабилеты в России к концу 2024 года не сильно изменятся. Она подчеркнула, что их стоимость меняется в рамках инфляции. По ее словам, сейчас 80% пассажирских перелетов российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, остальные — на международные. При этом стоимость последних будет зависеть от курса валюты, уточнила эксперт, поэтому предсказать, что будет с их стоимостью, сложно.

Ранее авиаэксперт оценил, что будет с ценами на авиабилеты в 2025 году.